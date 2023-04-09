Стало известно, как избавиться от пятен пота на белой одежде

Хозяйкам предложили взять на заметку этот бюджетный способ очистить белую одежду от пятен пота.

Оказалось, при помощи перекиси водорода можно забыть о неприятных пятнах. Необходимо смешать раствор в пропорции один к трем. Нужно оставить раствор на полчаса на белой одежде, а затем отправить вещи в стиральную машинку.

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Также уберет пятна пота крепкий алкоголь. Можно взять водку и нанести ее на кусочек ваты. После обработки пятна алкоголем белую вещь стирают в машинке. Об этом рассказали в belnovosti.by.