Средство за копейки: проблема с устранением накипи на стеклянном чайнике исчезнет

Если вы долгое время не понимали, как легко и за копейки избавиться от ненавистной накипи на чайнике из стекла, то вам будет интересно узнать об этом средстве.

Оказалось, ингредиенты для чудодейственного состава найдутся на любой кухне.

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Необходимо взять 0,2 литра столового 9% уксуса, две столовой ложки лимонного сока, столовую ложку мелкой соли, чашку с кубиками льда, целлюлозную и безворсовую салфетки.