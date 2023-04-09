Средство за копейки: проблема с устранением накипи на стеклянном чайнике исчезнет

Если вы долгое время не понимали, как легко и за копейки избавиться от ненавистной накипи на чайнике из стекла, то вам будет интересно узнать об этом средстве.
Оказалось, ингредиенты для чудодейственного состава найдутся на любой кухне.
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Необходимо взять 0,2 литра столового 9% уксуса, две столовой ложки лимонного сока, столовую ложку мелкой соли, чашку с кубиками льда, целлюлозную и безворсовую салфетки.
Нужно засыпать лед в чайник и залить его уксусом с лимонным соком и солью. Потом необходимо оставить чайник с раствором на пять минут. За это время лед немного подтает.
Далее берем салфетку из целлюлозы и аккуратно протираем внутреннюю поверхность чайника. Затем чайник опустошают и обрабатывают его средством для мытья посуды и тщательно промывают водой. Об этом рассказали в tut-news.ru.