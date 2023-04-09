Пожилых граждан расстроили заявлением: пенсию каждого россиянина могут уменьшить по этим причинам

Стало известно, что ряд причин мешает российским пенсионерам рассчитывать на индексацию пенсии.

Оказалось, на размер выплат для людей пенсионного возраста влияют сразу несколько факторов.

Ограничения по надбавкам коснутся меняющих место жительства пенсионеров. Когда пенсионер покидает районы Крайнего Севера, он теряет «северные надбавки». Стоит помнить и то, что в каждом регионе страны размер пенсии может отличаться.

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