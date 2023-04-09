Звезды будут строить козни – готовьтесь: женский гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля

Достаточно приятная неделя ждет Тельцов. Они могут спокойно настроиться на позитивный лад и освободить себя от всех обязанностей. Близнецам Венера в их знаке не поможет никак от слова совсем. Однако лучше не разбрасываться деньгами и заранее ставить себе цели. Это поможет держать ситуацию под контролем. А вот Раками овладеет рационализм. При этом о романтике можно забыть, так как она будет не на первом месте.

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А те женщины, которые родились под знаком Льва, нужно запастись терпением и постараться не наговорить плохих вещей близким. В таком случае неделя пройдет спокойно. Дети, карьера и творчество – Девам предстоит совмещать несовместимое. Весам необходимо себя сдерживать и не ссорится ни с кем из своего окружения. Также лучше сфокусироваться на внимательности, чтобы на работе не совершить ошибки.

Скорпионам лучше пока отложить все тревоги, которы касаются любовной сферы. Однако уже начиная с пятницы, 14 апреля, можно будет снова налаживать свою личную жизнь.