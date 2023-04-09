Звезды будут строить козни – готовьтесь: женский гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля

Астрологи часто делают прогнозы на будущее. Они способны предупредить, если впереди произойдут печальные события или наоборот – случится что-то радостное. На этот раз эксперты дали подробный гороскоп для прекрасных представительниц всех 12 знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апреля.
Так Овны могут заниматься совершенно любыми делами. Они могут спокойно вести хозяйство, работать, воспитывать детей и так далее. Однако их деятельность никак не должна касаться финансовой сферы. Астрологи подчеркнули, что Венера в Близнецах может позволить представительницам этого знака только попасть в просак, но никак не заработать.
Достаточно приятная неделя ждет Тельцов. Они могут спокойно настроиться на позитивный лад и освободить себя от всех обязанностей. Близнецам Венера в их знаке не поможет никак от слова совсем. Однако лучше не разбрасываться деньгами и заранее ставить себе цели. Это поможет держать ситуацию под контролем. А вот Раками овладеет рационализм. При этом о романтике можно забыть, так как она будет не на первом месте.
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А те женщины, которые родились под знаком Льва, нужно запастись терпением и постараться не наговорить плохих вещей близким. В таком случае неделя пройдет спокойно. Дети, карьера и творчество – Девам предстоит совмещать несовместимое. Весам необходимо себя сдерживать и не ссорится ни с кем из своего окружения. Также лучше сфокусироваться на внимательности, чтобы на работе не совершить ошибки.
Скорпионам лучше пока отложить все тревоги, которы касаются любовной сферы. Однако уже начиная с пятницы, 14 апреля, можно будет снова налаживать свою личную жизнь.
Астрологи подчеркнули, что у Стрельцов все будет хорошо, если они не забудут простое правило и не будут доверяйть незнакомцам. Козерогам не стоит гнаться за новыми свершениями, сохраните то, что уже имеете. В этот раз Водолеев подведет их интуиция, поэтому поступки нужно просчитывать, а не чувствовать. Рыбы забредут в любовный тупик и обратятся за советом к родителям, об этом пишет rsuite.ru.