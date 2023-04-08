Будет проверка на прочность: астролог рассказала, какие испытания ждут все знаки зодиака 9 и 10 апреля

Астрологам удается заглянуть в будущее. Зачастую они делятся прогнозами и способны предупредить о том, какая опасность надвигается.
Именно так поступила Елена Мун. Она составила гороскоп на 9 и 10 апреля. По словам астролога, все знаки зодиака столкнуться со сложностями в эти дни, но есть способ справиться с провокациями и конфликтами.
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«9-10 апреля, 19-20 лунные сутки, Луна в Скорпионе–Стрельце. Противоречивый, сложный период. Может сложиться ощущение, будто вас проверяют на прочность: в состоянии ли удержать позиции, пройти все испытания.
Старайтесь сохранять самообладание, не идти на провокации и конфликты. Уравновесить эмоции помогут восковые свечи и эфирные масла», — пояснила Мун в беседе с порталом «А теперь внимание!».