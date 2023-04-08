Прохожие подумают, что вы — топ-модель: стилист составила шикарный готовый образ на весну

Так как еще бывает прохладно, нельзя обойтись без пальто. Стилист рекомендует выбрать цвет «капучино», который будет просто шикарно смотреться. Также она подчеркнула, что не нужно бояться скрывать фигуру вариантами длины ниже колена.

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Михайлова рассказала, что сейчас в моде джинсы клеш с высокой посадкой.А если выбрать модели в черном цвете, то такие джинсы подчеркнут достоинства и скроют лишние килограммы.

Также она отметила, что модницы выбирают свободные рубашки мужского кроя. Стилит не стала утаивать, что лучше носить рубашки голубого цвета, а еще можно носить такие вещи с принтом в виде продольных полосок.

Не стоит забывать про аксессуары. В таком случае подойдет тигровая черно-белая сумка-кроссбоди. Ее можно сочетать с бежевыми туфлями-лоферами на толстой подошве и с высоким каблуком, пишет сайт «А теперь внимание!».