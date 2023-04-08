Ситуация будет критической: математический гений назвал самый тяжелый день для человечества в 2023 году

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Математик-пророк считает, что этот год будет одним из самых тяжелых для человечества. Он пояснил, что могут произойти опасные провокации и шантажи. Также Садик назвал дату, когда ситуация в мире будет самой критической.

По его словам, что совсем скоро произойдет провокация с применением смертоносных веществ, что и спровоцирует на контрмеры. Он сообщил, что 17 июля – самая опасная дата 2023 года.