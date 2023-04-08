Завидовать будут все: раскрыт секрет, как правильно сушить волосы, чтобы получить роскошный объем

Каждая девушка мечтает выглядеть идеально. Особое внимание всегда уделяется волосам. В современном мире есть множество средств и приспособлений, чтобы делать укладки. Однако не всем удается добиться желаемого объема. На этот раз представительницам прекрасного пола подсказали, как правильно нужно сушить волосы после мытья, и объяснили, почему нужно отказаться от расчески.
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По совету экспертов, вместо расчески лучше расправлять волосы руками. Мокрые волосы более хрупкие и любое воздействие на них травмирует локоны, а если их чесать, они выпадают больше. Кроме того, так удобней приподнимать их у корней, чтобы просушить.
«Поднимайте пряди руками и подсушивайте феном, создавая прикорневой объем, только после этого можно взять расческу или щетку», — пишет портал thevoicemag.
Также можно улучшить эффект, если наклонить голову внизу и продуть горячим воздухом из фена еще раз.