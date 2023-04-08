Грядет непростое время: экстрасенс раскрыл три самых опасных месяца в 2023 году для России

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На этот раз специалист отметил что в ближайшее время Россия столкнется с неприятными ситуациями, в которых важно выстоять. По мнению экстрасенса, самыми опасными месяцами станут: апрель, май и июнь.

Мехди подчеркнул, что властям страны удастся сдержать натиск Западных стран, то российских граждан ждет светлое будущее. Вафа также добавил, что Россия может спасти только сплоченность людей, вера в правду.