Грядет непростое время: экстрасенс раскрыл три самых опасных месяца в 2023 году для России

В последние два года многие переживают сложные времена. Свою лепту внесла не только пандемия, но и конфликт, который случился в 2022 году. Однако экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа решил поделиться своим предсказанием по этому поводу. Он признался, что в этом году тоже будут опасные месяцы.
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На этот раз специалист отметил что в ближайшее время Россия столкнется с неприятными ситуациями, в которых важно выстоять. По мнению экстрасенса, самыми опасными месяцами станут: апрель, май и июнь.
Мехди подчеркнул, что властям страны удастся сдержать натиск Западных стран, то российских граждан ждет светлое будущее. Вафа также добавил, что Россия может спасти только сплоченность людей, вера в правду.