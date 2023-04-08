Названы помады, которые вредят вашему здоровью

Стилист Анна Ефимова советует при выборе косметики обращать особое внимание на то, из чего она изготовлена.

Например, в составе помады ни в коем случае не должно быть пигментов на основе каменноугольной смолы. Если в число ингредиентов входит алюминий — это тоже весомый повод отказаться от косметического средства.

«В дешевых помадах могут использовать отравляющие соли тяжелых металлов, дешевое синтетическое сырье», — отметила эксперт.

Эти вредные вещества постепенно накапливаются в нашем теле. Их избыток оседает в органах и тканях, что негативно влияет на здоровье человека.

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Источник: vnimanie.pro