Чем отстирать тональный крем с одежды: не останется и следа

Следы от тонального крема на шарфике или любимой кофте — проблема, которая знакома многим женщинам. Отстирать косметику дело непростое, случается так, что даже через несколько циклов пятно остается на месте.

Иногда кажется, что вещь испорчена безвозвратно. Но не спешите отправлять ее на свалку. Есть способ, который поможет с этой бедой.

Смочите ткань теплой водой и нанесите на нее капельку бесцветного средства для мытья посуды, аккуратно потрите салфеткой из микрофибры и прополощите. Вот увидите — пятно начнет отходить. Это связано с тем, что большинство тональных средств имеют масляную основу. А средства для мытья посуды созданы для того, чтобы хорошо отмывать следы жира.

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Источник: tut-news.ru