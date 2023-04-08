Миллионы пенсионеров потеряют доплаты: россиян расстроили важным правилом

По его словам, что вновь устроившийся на работу пенсионер сохранит за собой право получать выплаты, но уже в «урезанном формате». Суммы уже не будут включать доплаты и индексации. А когда он снова уволится, то пенсия снова будет увеличена.

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«С прекращением трудовой деятельности пенсионеру сделают перерасчет пенсии с индексацией», — рассказал Виноградов в беседе с «Праймом».

Также эксперт добавил, что уже на следующий месяц после трудоустройства пенсионер лишится социальных выплат, которые вернутся только в случае увольнения. А если сумма окажется ниже прожиточного минимума — Соцфонд все же выплатит надбавку. Но не больше, чем необходимо для того, чтобы «дотянуть» пенсию до нужного значения.