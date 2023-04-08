Как сделать старые махровые полотенца снова мягкими и пушистыми

Изделия из махры со временем утрачивают те качества, за которые мы их ценим: мягкий ворс слипается, полотно становится грубым как наждачка. Это происходит потому, что махровым вещам нужен особый уход: их нельзя просто забросить в стиральную машину.

Чтобы полотенце было пушистым как облачко, замочите его в тазу с теплой водой и яблочным уксусом. На 10 литров воды нужно взять один стакан уксуса. Оставьте изделие в растворе на пару часов: за это время уксус успеет растворить осевшие на ворсинках частички минералов.

Далее постирайте полотенце привычным для вас способом. Пользуйтесь этим правилом регулярно, оно поможет восстановить даже старые вещи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: ivd.ru