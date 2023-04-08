Лучше собрать тревожный чемодан: Тамара Глоба предупредила россиян об опасности

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По словам эксперта, лучше собрать тревожный чемоданчик. Она не стала исключать, что придется спешно покинуть свой дом.

Глоба считает, что конец весны и начало лета могут стать крайне напряженными. Однако она отметила, что потом напряженная обстановка начнет по чуть-чуть угасать. Астролог рассказала, стороны задумаются о мирных переговорах и в первой половине 2024 года уже все придет к завершению.