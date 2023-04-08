Зачем матерые хозяйки замораживают крупы в морозилке - крутой способ

Часто так бывает, что в крупе заводятся жучки. И вы рискуете принести их из магазина домой. А уж в вашей квартире они расплодятся и заселятся в другие крупы. Поэтому опытные хозяйки нашли способ - как бороться с вредителями.

Пересыпьте купленную крупу в контейнер, закройте крышкой и поставьте в морозильник.

В итоге вредители замерзнут и больше не будут вас беспокоить.

А если вам понадобилась крупа - вытащите из морозилки и разморозьте на столе. Она быстро отойдет.

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