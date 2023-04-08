Как очистить сковородку от многолетнего жира - поставьте на плиту, все сойдет

Часто так бывает, что на сковороде скапливается многолетняя грязь, которую обычное средство для мытья посуды не отмывает. И для этих целей нужна тяжелая артиллерия, о которой знают только опытные хозяйки.

На 3 литра воды возьмите 3 столовые ложки соды и 200 грамм средства для мытья посуды. Все тщательно перемешайте и поставьте на плиту.

Прогрейте смесь на сковородке 20-30 минут при умеренном кипении, а затем губкой удалите остатки жира. Все уйдет.

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