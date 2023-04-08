Каждый второй россиянин не получает положенные от государства деньги: суммы весомые

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Как оказалось, россиян отпугивает сложность оформления документов, а также 17% людей избегают длительное ожидание, а некоторые жалуются, вычет идет несколько месяцев. При этом, как отмечается в исследовании, большинство среди тех, кто все же будет оформлять налоговый вычет за 2022 год, планирует вернуть более 20 тысяч рублей, однако остальные респонденты рассчитывают вернуть меньше этой суммы.

Еще одна часть опрошенных россиян сказала, что у них неофициальные доходы или нет нужного пакета документов, сообщает «РИА Новости».