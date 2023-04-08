Рецепт идеальной глазури для пасхального кулича - это что-то

Найти рецепт идеального кулича гораздо проще, чем отыскать инструкцию по приготовлению безупречной глазури.

Если вы из числа тех хозяек, которые перепробовали кучу вариантов, но до сих пор находятся в поиске — попробуйте приготовить глазурь по этому рецепту.

Вам потребуется один яичный белок и стакан сахарной пудры. Взбейте белок миксером до состояния крепкой пены. В получившуюся массу вмешайте небольшими порциями сахарную пудру. Когда смесь станет однородной, ее нужно будет быстро нанести на шапку кулича.

Очень важный момент: кулич должен быть холодным, иначе глазурь потечет.

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Источник: povarenok.ru