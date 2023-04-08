В апреле лучше не рисковать: астрологи назвали три знака, которых настигнут крупные неприятности

Многие ждут весну, чтобы начать то-то менять в жизни. Однако астрологи порой делают прогнозы и предупреждают о том, что может произойти в будущем. На этот раз эксперты выделили три знака зодиака, представителям которых следует быть особенно осторожными в апреле. Их могут подстерегать неприятности.
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В список астрологов попали Овнов. Им может обернутся проблемами взрывное поведение. Если они быстро отойдут от конфликта, а вот окружение запомнит эту вспышку гнева.
Также стоит быть сдержаннее Скорпионам. Они могут часто вступать в споры, конфликты и рисковать, но лучше этого в апреле избегать. Самое время задуматься о расстановке приоритетов.
Эксперты отметили, что Козероги почувствуют хорошую возможность заработать. Но им стоит не забываться и кидаться во все с головой. Если представители этого знака зодиака отдадут все силы и перегорят, то ничего хорошего не выйдет в итоге, об этом пишет «Московский комсомолец».