Как приготовить нежнейший сыр «Маскарпоне» за 20 минут

Аналог итальянского сыра можно легко приготовить на домашней кухне. Для этого вам потребуется 20 минут свободного времени, миксер, 200 гр. творога 18% и 200 мл. сливок 33%.

Пропустите творог через мелкое сито 2-3 раза, добавьте к нему охлажденные сливки — перемешайте. Получившуюся массу взбивайте миксером на средних скоростях, пока она не достигнет нужной консистенции.

На этом все: нежный «Маскарпоне» готов. Далее вы можете его использовать по своему усмотрению: в качестве намазки на бутерброды или как основу для сладкого крема.

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Источник: povarenok.ru