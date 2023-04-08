Никаких пассажиров: спасатели перечислили, что запрещено делать с электросамокатом

В МЧС России рассказали, что в 2022 году из-за нарушения правил эксплуатации электросамокатов произошло почти два десятка возгораний этого вида транспорта. Казалось бы, простой и удобный способ передвижения по городу может стать источником опасности. И речь идет не о нарушении ПДД, которых тоже случается немало.

Спасатели опубликовали в Telegram памятку о безопасном использовании электросамокатов. Так, например, запрещено нарушать режим зарядки устройства, установленный заводом-изготовителем, а еще разбирать и модернизировать электросамокат.

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