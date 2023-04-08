Никаких пассажиров: спасатели перечислили, что запрещено делать с электросамокатом

В МЧС России рассказали, что в 2022 году из-за нарушения правил эксплуатации электросамокатов произошло почти два десятка возгораний этого вида транспорта. Казалось бы, простой и удобный способ передвижения по городу может стать источником опасности. И речь идет не о нарушении ПДД, которых тоже случается немало.
Спасатели опубликовали в Telegram памятку о безопасном использовании электросамокатов. Так, например, запрещено нарушать режим зарядки устройства, установленный заводом-изготовителем, а еще разбирать и модернизировать электросамокат.
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Детям до 14 лет запрещается кататься на таком транспорте самостоятельно. А если взрослый решил покатать ребенка, то должны использоваться специальные детское сиденье и подножка. При этом в МЧС отметили, что правило «один самокат – один человек» закреплено в законе. То есть, брать себе пассажиров (стоит полагать, речь идет о людях старше 14) ездок не имеет права.
Но для большинства любителей самокатов наверняка будет неприятен запрет на катание в дождь – он тоже обозначен в памятке, наряду с напоминанием о необходимости шлема.