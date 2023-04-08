Сколько дней можно хранить открытое растительное масло

Мало кто задумывается о сроках годности растительного масла после того, как его открыли. У некоторых хозяек бутылка с маслом может стоять неделями — это не редкость. Но на самом деле, большинство растительных масел рекомендуется употреблять в пищу в течение одного месяца.

Чем дольше масло хранится, тем больше теряет полезные свойства. Несвежий продукт значительно уступает во вкусе, он становится горьким и накапливает в себе токсичные вещества.

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Источник: kitchendecorium.ru