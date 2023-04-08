«Торопитесь!»: Василиса Володина раскрыла астро-палитру недели с 10 по 16 апреля – лучше носить этот цвет

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети звезды

Астролог поделилась своим прогнозом. Она назвала цвет, который притянет удачу.

Василиса Володина много лет занимается астрологией. Она прославилась благодаря шоу «Давай поженимся», где давала оценку возможной совместимости участников согласно гороскопу. А в обычной жизни эксперт также часто дает советы. На этот раз она озвучила астро-палитру удачи. Астролог выделила сочный зеленый оттенок. 

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«Астро-палитра недели с 10 по 16 апреля. Вам еще зелень не надоела? Лично мне – нет. Тем более, что звездная палитра зеленых оттенков крайне разнообразна и меняется от недели к неделе. Тут важны и фазы Луны, и отдаленность Венеры от Солнца, но важнее всего – ее стихия. Именно земная Венера играет нам эту зеленую сюиту уже месяц, но скоро покинет нас. Торопитесь!» – поделилась Володина в своем Телеграм-канале.

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