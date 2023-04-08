«Торопитесь!»: Василиса Володина раскрыла астро-палитру недели с 10 по 16 апреля – лучше носить этот цвет

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«Астро-палитра недели с 10 по 16 апреля. Вам еще зелень не надоела? Лично мне – нет. Тем более, что звездная палитра зеленых оттенков крайне разнообразна и меняется от недели к неделе. Тут важны и фазы Луны, и отдаленность Венеры от Солнца, но важнее всего – ее стихия. Именно земная Венера играет нам эту зеленую сюиту уже месяц, но скоро покинет нас. Торопитесь!» – поделилась Володина в своем Телеграм-канале.