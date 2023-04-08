Хозяйкам на заметку: как легко удалить царапины на дне акриловой ванны

Ванна

Ванна. Фото: Global Look Press 

При глубоких повреждениях лучше обращаться к специалистам. В остальных случаях можно справиться самим.

Хозяйки все чаще выбирают акриловые ванны вместо вариантов, покрытых эмалью.

Однако у акриловых ванн есть свои «минусы» при использовании их в быту. Глянцевая поверхность таких ванн сильно царапается, особенно на дне предмета.

Однако полимерный слой можно спасти, выполнив ряд простых правил.

«Обработайте поврежденный участок наждачной бумагой с зернистостью Р60. Затем шлифуйте до получения матовой поверхности наждачкой Р240. Обезжирьте участок растворителей 646 или ацетоном», – отметили специалисты.

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«Подготовленный участок промажьте полиролью для автомобиля с помощью шпателя. Дайте высохнуть и обработайте наждачкой Р1500 и покройте сверху полиролью», – добавили эксперты.

Отметим, что в акриловых ванных нельзя стирать белье с применением отбеливателей. Об этом специалисты рассказали в беседе с qlean.ru.

Напомним, ранее стали известны дешевые ингредиенты для чистики микроволновой печи.

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