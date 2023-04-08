Хозяйкам на заметку: как легко удалить царапины на дне акриловой ванны

Хозяйки все чаще выбирают акриловые ванны вместо вариантов, покрытых эмалью.

Однако у акриловых ванн есть свои «минусы» при использовании их в быту. Глянцевая поверхность таких ванн сильно царапается, особенно на дне предмета.

Однако полимерный слой можно спасти, выполнив ряд простых правил.

«Обработайте поврежденный участок наждачной бумагой с зернистостью Р60. Затем шлифуйте до получения матовой поверхности наждачкой Р240. Обезжирьте участок растворителей 646 или ацетоном», – отметили специалисты.

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