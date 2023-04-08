Как за несколько минут растворить жирный налет: чистим кухонную вытяжку

Если вытяжка стала хуже работать — это верный признак того, что ее нужно почистить. На алюминиевый фильтр быстро оседают капельки жира, поэтому в целях профилактики, его желательно мыть каждую неделю. Для этого подойдут обычные моющие средства.

Если же налет копился несколько месяцев, то избавиться от него привычным способом не получится. Застарелый налет могут победить только самые опытные хозяйки. Чтобы решетка фильтра засверкала как раньше, нужно купить в хозяйственном магазине средство для прочистки труб. Подойдет обычный «Крот» — нужно взять пару пакетиков порошка.

Положите фильтр в подходящую по размеру емкость, залейте его небольшим количеством кипятка и распределите по всей поверхности порошок от засоров. Оставьте решетку в растворе на 10 минут. Затем достаньте и несколько раз помойте проточной водой: жир легко сойдет, тереть не придется.

Этот способ хорош только в самых тяжелых случаях, злоупотреблять им не стоит: такой агрессивный состав не очень полезен для алюминия.

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Источник: kitchendecorium.ru