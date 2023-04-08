Подойдет даже для ленивых садоводов: этот цветок украсит любой уголок вашего огорода

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Первый вариант предусматривает использование отдельных стаканчиков с торфяными емкостями. Опытные садоводы советуют завернуть семена подсолнуха в ткань и на сутки замочить их в теплой воде.

А другие рекомендуют добавлять еще и ложку древесной золы в воду. Только потом можно высаживать растение. А переносить рассаду в открытый грунт можно только при отсутствии заморозков длительное время.

Если вы решили выращивать этот цветок сразу в открытом грунте, то стоит подождать конца апреля. Об этом рассказали oka.fm.

Напомним, ранее был раскрыт способ защитить яблони и груши от вредителей.