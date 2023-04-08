Как почистить изделия из желтого золота: будут сверкать как новые

Если украшения из желтого золота потеряли вид: потускнели или почернели, их можно легко почистить в домашних условиях.

Вам потребуется пузырек с перекисью водорода 3%, нашатырный спирт, вода и капелька жидкого мыла. Для приготовления средства возьмите 30 грамм перекиси, 1 чайную ложку нашатыря, стакан подогретой воды и немного жидкого мыла — перемешайте ингредиенты.

Положите вашу ювелирку в раствор, подождите 3-5 часов, промойте изделия питьевой водой и высушите естественным путем на салфетке.

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Источник: sunlight.net