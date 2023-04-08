«Мы увидим доллар по 65»: эксперт уверен, рубль еще реабилитируется в этом году

Специалист из мире финансов призвал граждан не беспокоиться о курсе рубля.

Александр Разуваев уверен, что в этом году россияне увидят доллар по 65 рублей.

«Конечно, ослабление рубля ведет к подорожанию импорта. Раньше была пропорция: если рубль ослабляется на один процент, инфляция растет на одну десятую процента. Сейчас у нас инфляция снижается, это связано с эффектом базы прошлого года. Уходят западные компании, идет отток капитала, и торговое сальдо сейчас не очень сильное», – отметил эксперт.

По словам Разуваев, по-прежнему на ситуацию с курсом валют влияют цены на нефть.

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