«Мы увидим доллар по 65»: эксперт уверен, рубль еще реабилитируется в этом году

Специалист из мире финансов призвал граждан не беспокоиться о курсе рубля.
Александр Разуваев уверен, что в этом году россияне увидят доллар по 65 рублей.
«Конечно, ослабление рубля ведет к подорожанию импорта. Раньше была пропорция: если рубль ослабляется на один процент, инфляция растет на одну десятую процента. Сейчас у нас инфляция снижается, это связано с эффектом базы прошлого года. Уходят западные компании, идет отток капитала, и торговое сальдо сейчас не очень сильное», – отметил эксперт.
По словам Разуваев, по-прежнему на ситуацию с курсом валют влияют цены на нефть.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Не стоит сильно волноваться по поводу курса рубля, верхняя граница будет 85. Уверен, что в этом году мы увидим доллар по 65. Причина – нефть [будет] больше 100$, дисконт по Urals будет уходить, и мы продаем не только Urals. Волатильный рубль – это наша данность», – добавил эксперт в Telegram-канале «Абзац».
Напомним, ранее экономист объяснил, почему граждане не верят данным Росстата по инфляции.