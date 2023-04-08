За ночь проблема решится: этот простой лайфхак поможет избавиться от неприятного запаха на джинсах

Стало известно, что джинсы можно очистить без применения воды и порошка.

Этот простой способ поможет всего лишь за ночь убрать с денима запах. Такой метод отлично подходит, когда на брюках нет пятен, но они не отличаются свежестью.

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Достаточно убрать на несколько часов или на всю ночь джинсы в морозилку. После такой процедуры брюки будут чистыми и без какого-либо неприятного запаха. При этом вы приложите мини усилий для чистки. Об этом рассказали в belnovosti.by.