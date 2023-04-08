Месяцы в 2023 году, когда брать отпуск выгоднее всего — поторопитесь, один уже прошел

Доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова выдала месяцы в 2023 году, когда брать отпуск выгоднее всего.

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Считается, что чем больше в месяце рабочих дней, тем лучше для вашего кошелька. Так как сумма отпускных от года к году неизменна, а стоимость рабочего дня зависит от количества рабочих дней, то выгоднее всего отдыхать в периоды, где меньше выходных.

«Посмотрите производственный календарь, который утверждают накануне рабочего года, и выберете месяц с наибольшим количеством рабочих дней», — рекомендовала Буянова.

В 2023 году лучшими для отпуска стали август, октябрь и месяц, который, к сожалению, уже прошел — март.

По материалам «Вечерней Москвы»