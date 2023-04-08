Храните бижутерию рядом с этим средством — никогда не потемнеет

Не секрет, что со временем бижутерия теряет былой вид, тускнеет, а когда и покрывается ржавчиной. Многие убеждены, что это обычное дело, и тут же идут в магазин за новыми украшениями. Однако эксперты уверяют: жизнь бижутерии можно продлить, для этого надо знать несколько хитростей.

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Основные причины, по которым бижутерия становится непривлекательного вида, связаны с воздействием на нее влаги, перепадов температур, парфюма и косметики. При соприкосновении с молекулами воздуха металл потихоньку темнеет.

У более дорогих украшений толстый слой защитного покрытия, как правило, из золота или серебра, но и он со временем может потерять былую красоту.

Чтобы этого не случилось, эксперты советуют снимать бижутерию во время физической работы или когда собираетесь пойти в душ. Хранить украшения лучше вдали от солнечного света, а рядом рекомендуется положить пакетик с силикагелем, — он впитает влагу и продлит срок службы любимых изделий.

По материалам «ГородЧе».