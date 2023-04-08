Не дайте себя обмануть: мошенники нашли способ списывать деньги со счета без данных банковской карты

Теперь мошенникам, чтобы похитить деньги со счета, не обязательно знать данные вашей банковской карты. О новом способе хищений рассказали в Центробанке России.

«Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные», - сообщает Telegram-канал ведомства.

«Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться».