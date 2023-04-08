Не дайте себя обмануть: мошенники нашли способ списывать деньги со счета без данных банковской карты

Теперь мошенникам, чтобы похитить деньги со счета, не обязательно знать данные вашей банковской карты. О новом способе хищений рассказали в Центробанке России.
«Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные», - сообщает Telegram-канал ведомства.
«Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться».
Схема выглядит так:
- мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка;
- сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета;
- просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию.
- заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Чтобы не попасться на эту уловку, нужно зарубить себе на носу, что QR-код в данном случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода пин-кода, а значит им ни с кем и никогда нельзя делиться. Также не стоит хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде.
В ведомстве добавили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.