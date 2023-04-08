«Когда дорожает продовольствие»: экономист объяснил, почему граждане не верят данным Росстата по инфляции

Эксперт рассказал, почему реальная инфляция кажется выше официальной.

Стало известно, что в феврале инфляции составила 10,99%, а уже к 27 марта она замедлилась до 4,3%. При этом россияне не ощущают улучшение экономической ситуации.

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Экономист объяснил, почему так происходит.