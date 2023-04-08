Положите это копеечное средство в унитаз на ночь - убьет всех микробов без химии

Опытные хозяйки практически никогда не покупают дорогие бытовые товары в магазине, а пользуются народными средствами при уборке в квартиры. В борьбе с микробами в унитазе им помогает обычный чеснок.

Дело в том, что в нем содержится аллицин, который убивает злостных паразитов. И для того, чтобы очистить унитаз - нужно положить в него на ночь несколько зубчиков чеснока.

Утром тщательно смойте водой, грязь уйдет, бактерии погибнут.

Такую процедуру надо делать не менее двух раз в неделю.

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