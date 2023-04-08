Pepsi кардинально изменил свой рецепт и испоганил напиток: подробнее о новшестве

Компания PepsiCo приняла решение изменить классический рецепт. У фанатов напитка от этого нервная дрожь по телу.

Производители уменьшат содержание одного из основных компонентов чуть ли не в два раза, что несомненно отразится на вкусе напитка. На выходе получится более «здоровая» газировка, но с привкусом, к которому фанаты совершенно не привыкли.

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Если в классической формуле одна банка Pepsi стандартного размера (330 мл) содержит 11 г сахара, то в обновленной версии — 4,55 г. Получается, что флагманский напиток будет содержать в два раза меньше сладкого песка.

Как пишет Express, поклонники газировки остались недовольны таким решением. Многие назвали вкус испорченным и даже отвратительным.