«Не имеет права навязывать вам свое мнение»: обратите внимание на эти моменты при выборе мастера ногтевого сервиса

Важно подобрать профессионального мастера маникюра, чтобы не «убить» ногти.

Специалисты рекомендовали обратить внимание на палитру оттенков в салоне. Она должна постоянно пополняться. Не стоит отдавать деньги за компромиссный цвет, который вас не удовлетворяет.

Также стоит обратить внимание на манеру общения мастера:

«Вы – клиент, который заказывает определенную услугу, если вы не просите совета мастера, он не имеет права навязывать вам свое мнение и тем более отказываться выполнять вашу просьбу относительно дизайна».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, мастер ногтевого сервиса должен выбирать щадящие способы снятия лака.