«Не имеет права навязывать вам свое мнение»: обратите внимание на эти моменты при выборе мастера ногтевого сервиса

Важно подобрать профессионального мастера маникюра, чтобы не «убить» ногти.
Специалисты рекомендовали обратить внимание на палитру оттенков в салоне. Она должна постоянно пополняться. Не стоит отдавать деньги за компромиссный цвет, который вас не удовлетворяет.
Также стоит обратить внимание на манеру общения мастера:
«Вы – клиент, который заказывает определенную услугу, если вы не просите совета мастера, он не имеет права навязывать вам свое мнение и тем более отказываться выполнять вашу просьбу относительно дизайна».
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К слову, мастер ногтевого сервиса должен выбирать щадящие способы снятия лака.
«Не расслабляйтесь и при работе мастера с фрезой – если вы видите, что мастер из раза в раз спиливает покрытие до самого ногтя, тем самым истончая его, подберите другого мастера как можно быстрее», – добавили в womanhit.ru.
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