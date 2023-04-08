В семь раз грязнее, чем унитаз: как правильно почистить смартфон, чтобы избавиться от бактерий

Стало известно, что необходимо для чистки смартфона.
Оказалось, даже на унитазе скапливается меньше грязи и вредных микроорганизмов, чем на телефоне. Именно поэтому эксперты советуют почистить гаджет, сняв с него защитный чехол.
Необходимо взять безворсовую тряпку из микрофибры и протереть внешнюю поверхность телефона. Затем нужно намочить конец ткани дезинфицирующим средством на основе этилового спирта и пройтись по передней и задней часть смартфона. Последним этапом будет сушка телефона.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Такой совет дали специалисты santeplusmag.com.
Напомним, ранее были названы дешевые ингредиенты, которые спасут микроволновую печь от жира.