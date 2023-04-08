В семь раз грязнее, чем унитаз: как правильно почистить смартфон, чтобы избавиться от бактерий

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Смартфон. Фото: Global Look Press 

Эксперты дали рекомендации по уходу за техникой.

Стало известно, что необходимо для чистки смартфона.

Оказалось, даже на унитазе скапливается меньше грязи и вредных микроорганизмов, чем на телефоне. Именно поэтому эксперты советуют почистить гаджет, сняв с него защитный чехол.

Необходимо взять безворсовую тряпку из микрофибры и протереть внешнюю поверхность телефона. Затем нужно намочить конец ткани дезинфицирующим средством на основе этилового спирта и пройтись по передней и задней часть смартфона. Последним этапом будет сушка телефона.

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Такой совет дали специалисты santeplusmag.com.

Напомним, ранее были названы дешевые ингредиенты, которые спасут микроволновую печь от жира.

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