Печем пасхальный кулич: нужен творог, мука и масло - быстро и пышно

Православные россияне готовятся к Пасхе. Светлое Христово Воскресение состоится в этом году 16 апреля, и хозяйки уже заранее хлопочут на кухне, чтобы все успеть вовремя. Главным на столе, конечно, в этот день будет пасхальный кулич и крашеные яйца.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Причем, готовить кулич не так сложно. Рецептом творожной выпечки поделилась блогер Диана Сабурова, жена известного комика Нурлана Сабурова. Она не только перечислила ингредиенты и алгоритм приготовления, но и сняла видео. Оказалось все просто, быстро и пышно.

На два кулича возьмите 5 яиц, 150 гр сливочного масла, 450 гр творога жирностью 9%, 40 гр сахара, 450 гр муки, 12 гр разрыхлителя, ваниль. Для начинки – 50 гр орехов и 10 гр изюма или 150 гр цукатов.

Заместите тесто: взбейте яйца с сахаром, масло растопите и остывшее влейте в яйца. Перемешайте. Добавьте творог, как следует взбейте до однородности. После этого всыпьте разрыхлитель, муку, снова взбейте.

«Если вам не нравятся крупинки творога, его можно перебить. Только потом добавлять. Мне нравится, когда в выпечке так, а можно вообще брикетом купить», - рассказала Сабурова.

Предварительно замоченный изюм откиньте на салфетку – пусть лишняя влага уйдет. Вмешайте его в тесто. Приготовленную форму смажьте маслом, теста поместите на три четверти. Выпекайте при 180 градусах до готовности.