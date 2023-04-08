Подойдут три месяца в этом году: эксперт назвал самое лучшее время для отпуска

Отпуск

Отпуск. Фото: Global Look Press 

Доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марина Буянова дала рекомендации по отдыху.

Стало известно, когда лучше брать отпуск в 2023 году.

Эксперт посоветовала присмотреться к производственному календарю прежде, чем просить отпуск.

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«Посмотрите производственный календарь, который утверждают накануне рабочего года, и выберете месяц с наибольшим количеством рабочих дней», – рассказала Буянова в беседе с vm.ru.

Если выбирать месяц с наибольшим количеством рабочих дней, то можно рассмотреть выходные в марте, августе и октябре. К слову, у россиян остается только два последних варианта. 

Напомним, ранее специалист высказал опасение относительно экономической ситуации осенью 2023 года. 

 

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