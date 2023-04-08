Подойдут три месяца в этом году: эксперт назвал самое лучшее время для отпуска

Стало известно, когда лучше брать отпуск в 2023 году.
Эксперт посоветовала присмотреться к производственному календарю прежде, чем просить отпуск.
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«Посмотрите производственный календарь, который утверждают накануне рабочего года, и выберете месяц с наибольшим количеством рабочих дней», – рассказала Буянова в беседе с vm.ru.
Если выбирать месяц с наибольшим количеством рабочих дней, то можно рассмотреть выходные в марте, августе и октябре. К слову, у россиян остается только два последних варианта.
Напомним, ранее специалист высказал опасение относительно экономической ситуации осенью 2023 года.