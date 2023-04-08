«Остаток на вкладах будет увеличен втрое»: эксперт рассказал, кому положена выплата в 20 тысяч рублей

Стало известно, кто может получить от государства по 20 тысяч рублей.

Эксперт заявил, что обладатели советских банковских вкладов имеют право получить компенсацию. Это произойдет при условии, что они еще не закрыли вклады или завершили операцию, но уже после 1991 года.

«В этом году получить выплату за вклад действительно можно, но только если он действовал по данным на 20 июня 1991 года. В зависимости от года рождения будет вычисляться коэффициент, на который будет умножена общая сумма, остававшаяся на счетах», – отметил Валерий Попов.

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