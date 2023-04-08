Грядет неизбежное уже в апреле: как повлияет полное затмение Солнца на людей, предупредила Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на апрель. Месяц во всех смыслах будет переломным, и если в природе все однозначно - весна полноправно вступает в свои права, - то у людей будет сложнее.
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Глоба предрекает: «Произойдет сражение на всех фронтах без исключения. Перемены коснутся каждого. Но при всех сложностях у многих будет шанс личного счастья». И во многом апрель станет определяющим периодом, когда у каждого решается будущее и финансовые задачи.
Дело в том, что в апреле состоится тотальное затмение Солнца, сопряженное с ретроградным Меркурием. Событие случится 20 апреля в 07:17 по московскому времени.
«Те, кто боятся ретроградного Меркурия могут затаиться на 2 недели. Но последующий период стоит оценивать все, что происходит в вашей жизни; внимательно следить за тем, что происходит вокруг вас. Потому что этот период будет касаться ваших финансов и решений о будущем. Огромную роль сыграют и политики, и огромную роль сыграет и ваше личное отношение к жизни», - предупредила Глоба.