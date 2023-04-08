Грядет неизбежное уже в апреле: как повлияет полное затмение Солнца на людей, предупредила Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на апрель. Месяц во всех смыслах будет переломным, и если в природе все однозначно - весна полноправно вступает в свои права, - то у людей будет сложнее.

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Глоба предрекает: «Произойдет сражение на всех фронтах без исключения. Перемены коснутся каждого. Но при всех сложностях у многих будет шанс личного счастья». И во многом апрель станет определяющим периодом, когда у каждого решается будущее и финансовые задачи.

Дело в том, что в апреле состоится тотальное затмение Солнца, сопряженное с ретроградным Меркурием. Событие случится 20 апреля в 07:17 по московскому времени.