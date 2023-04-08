Когда доллар будет по 120 рублей: финансисты дали прогноз

После того, как американская валюта обновила рекорд года, пробив отметку в 83 рубля, аналитики заговорили о перспективах доллара на российском рынке. В частности, сейчас многих волнует, а что же будет дальше с курсом валюты. И некоторые финансисты высказываются очень пессимистично. Речь идет о повторении прошлогоднего сценария, когда доллар стоил 120 рублей.

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В частности, так считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Эксперт говорит, что все произойдет в течение ближайшего года-полутора. Это будет неизбежно в том случае, если события на востоке Европы будут продолжаться.

Доллар по 110–120 рублей прогнозирует также аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. Он видит причину ослабления рубля в проблемах с бюджетом – их придется решать в том числе за счет более слабой нацвалюты. Ведь не секрет, что чем дороже доллар, тем больше рублей он принесет в казну в случае продажи товара за «зеленые».

Тем временем, экономист Никита Кричевский рассказал, когда доллару наступит конец.

По материалам сайта News.ru