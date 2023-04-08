«Не принимайте важных решений»: Глоба обратился к людям 8 апреля со срочным предупреждением

Первая неделя апреля подходит к своему завершению. Бурная, с агрессивной энергетикой Полнолуния и конфликтными днями, она принесла немало эмоций людям. Но расслабляться рано, судя по всему. Астролог Богдан Глоба снова предупреждает: в субботу, 8 апреля, стоит не терять бдительности. Особенно требует осторожности вечер.

«Воздержитесь от дорог в субботу и не принимайте важных решений. Покупки и вложения неудачны. На работе внимание к мелочам. Не позволяйте слишком выгодным предложениям ввести себя в заблуждение», - предупредил астролог.

Богдан Глоба - это сын знаменитых Тамары и Павла Глобы. Он продолжил дело родителей и регулярно истолковывает для людей влияние небесных события на жизнь.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»