Есть тревожные звоночки: как понять, что вам нужно срочно сменить мастера по маникюру

Уход за своей внешностью — это процесс важный и тонкий. Некоторые предпочитают делать процедуры дома, кто-то обожает посещать салоны красоты и там, как говорят, «чистить перышки». Со временем у любительниц таких заведений появляется свой мастер.

Оценивать его работу и обращать внимание на детали очень важно. Не всегда громкое имя салона является гарантом качества услуг. Особенно, когда дело касается таких распространенных процедур, как маникюр.

Так, россиянкам рассказали, как понять, что мастер плохо справляется со своей работой. Есть несколько тревожных звоночков, к которым стоит прислушаться.

К примеру, отсутствие роста нейл-мастера как настоящего профессионала. Если мастер не учится постоянно по разным причинам и не повышает квалификацию, то скоро даже самые качественные и красивые работы будут выглядеть устаревшими.

Также должна насторожить нехватка оттенков в палитре. У опытного мастера по маникюру лаков должно становиться только больше. Если какого-то цвета нет, мастер будет пытаться уговорить вас на цвет, который вы на самом деле не захотите. Итог ясен: ваше настроение будет испорчено, а маникюр не будет вас радовать, пишет WomanHit.

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