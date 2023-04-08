Продолжают обманывать людей: названа новая схема мошенничества с банковскими счетами

Эксперты Центробанка предупредили россиян о новой схеме мошенничества с применением QR-кода из приложения банка. Специалисты предупредили, что злоумышленники могут похищать деньги россиян, даже не имея данных карты.

Система снятия средств со счетов с помощью кода ввели некоторые крупные банки. Шифр на снятие нужной суммы генерируется в приложении кредитной организации. После этого его нужно поднести к сканеру банкомата для выдачи денег.

В связи с нововведениям клиентам от имени сотрудников банков начали звонить аферисты. Они говорят, что кто-то пытается снять с карты жертвы деньги и предлагают прислать QR-код для отмены операции. Часто испуганная жертва соглашается на это действие. Получив код, мошенники снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.