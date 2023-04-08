Будете уплетать за обе щеки: рецепт вкуснейшей рыбы под маринадом — и на обед, и на ужин

Опытные кулинары поделились рецептом нежнейшей рыбы под маринадом. Ее можно отведать как на обед, так и на ужин, готовить рыбку довольно легко, такое блюдо точно внесет разнообразие в ваш рацион.

Для приготовления блюда понадобятся ингредиенты, которые стопроцентно есть в каждом магазине.

Список продуктов:

— Филе трески 500 гр;

— Лук репчатый 2 шт;

— Морковь 2 шт;

— Томатная паста 1 ст. л.;

— Уксус 70 мл;

— Растительное масло 50 мл;

— Перец горошек 6 шт.;

— Мука 3 ст. л;

— Сахар 1/2 ч. л;

— Лавровый лист;

— Соль.

В первую очередь надо почистите и промойте овощи. Лук нарежьте кольцами, а морковь — тонкой соломкой. Далее нужно разогреть растительное масло на сковороде с толстым дном и пожарить овощи до золотистой корочки.

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