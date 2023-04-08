Будете уплетать за обе щеки: рецепт вкуснейшей рыбы под маринадом — и на обед, и на ужин

Опытные кулинары поделились рецептом нежнейшей рыбы под маринадом. Ее можно отведать как на обед, так и на ужин, готовить рыбку довольно легко, такое блюдо точно внесет разнообразие в ваш рацион.
Для приготовления блюда понадобятся ингредиенты, которые стопроцентно есть в каждом магазине.
Список продуктов:
— Филе трески 500 гр;
— Лук репчатый 2 шт;
— Морковь 2 шт;
— Томатная паста 1 ст. л.;
— Уксус 70 мл;
— Растительное масло 50 мл;
— Перец горошек 6 шт.;
— Мука 3 ст. л;
— Сахар 1/2 ч. л;
— Лавровый лист;
— Соль.
В первую очередь надо почистите и промойте овощи. Лук нарежьте кольцами, а морковь — тонкой соломкой. Далее нужно разогреть растительное масло на сковороде с толстым дном и пожарить овощи до золотистой корочки.
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Далее добавьте в сковороду томатную пасту и немного воды. После этого все потушите на медленном огне в течение десяти минут. Влейте уксус, добавьте соль, сахар, перец и лавровый лист.
Просушенное филе трески обваливаем в муке с солью. Жарим на хорошо разогретом растительном масле. Готовую рыбу выкладываем в плоскую тарелку, а сверху добавляем маринад. По желанию можно посыпать блюдо свежей зеленью. Можно подавать к столу.