Стопроцентный результат: с этой подкормкой рассада будет сильной и ярко-зеленой — эффект удивит

Дачникам рассказали об эффективной витаминной подкормке, которую оценят ваши будущие растения. Она даст стопроцентный результат на всех стадиях развития саженцев. Средство поможет стать растениям более сильными, здоровыми и привлекательными внешне.
Раствор готовят на основе витаминов В1, В6 и В12. Они свободно продаются в аптеках в виде ампул. Нужно взять один литр отстоявшейся не хлорированной воды и развести в нем по одной ампуле трех витаминов, пишет сайт «Огородник».
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Далее полить рассаду под корень или опрыскать ее из мелкодисперсного распылителя. Результат будет виден уже через день или два. Можете использовать эту подкормку как корневую, так и внекорневую.