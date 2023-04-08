Стопроцентный результат: с этой подкормкой рассада будет сильной и ярко-зеленой — эффект удивит

Дачникам рассказали об эффективной витаминной подкормке, которую оценят ваши будущие растения. Она даст стопроцентный результат на всех стадиях развития саженцев. Средство поможет стать растениям более сильными, здоровыми и привлекательными внешне.

Раствор готовят на основе витаминов В1, В6 и В12. Они свободно продаются в аптеках в виде ампул. Нужно взять один литр отстоявшейся не хлорированной воды и развести в нем по одной ампуле трех витаминов, пишет сайт «Огородник».