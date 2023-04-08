Самые стильные и красивые: названы модные аксессуары для волос — подруги будут завидовать

Названы самые стильные аксессуары для волос в этом сезоне. Как рассказали эксперты, всего один акцент в волосах может сделать ваш образ свежее, а подруги будут завидовать.

Итак, в этом сезоне в тренды вернутся объемные шелковые резинки для волос. С ней можно сделать простой пучок или низкий хвост. Можно сделать так, чтобы цвет вашей резинки сочетался с цветом другого аксессуара: зонтиком, платком, шарфом, очками.

Модно этой весной будут смотреться и крупные заколки. Это может быть аксессуар с яркими деталями: стразы, камни, ленты или логотипы. Для особо романтичных или безбашенных особ подойдут и «детские» варианты. Заколки яркие из пластика в стиле Барби.

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