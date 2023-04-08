Такого эффекта вы не ожидали: нанесите зубную пасту на туалет — универсальное средство

Зубная паста является универсальным средством и предназначено не только для чистки зубов, но и для чистки сантехники и даже...унитаза! Она сможет сделать его чистым и избавит от старых пятен.
Важно, чтобы паста содержала ментол. Нанесите ее на сидение унитаза. Пасту нужно хорошо размазать, далее тщательно вытрите. После этого поместите немного зубной пасты в резервуар, пишет santeplus.
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Благодаря ментолу в туалете будет приятный мятный запах. Также хорошо продезинфицируется унитаз. Кроме того, с помощью пасты можно оттереть желтые пятна на крышке и сиденье сантехники.
Кроме этого, зубная паста может удалить пятна с одежды. Для этого нужно нанести тонкий слой продукта на грязные места и хорошо потереть старой зубной щеткой. Паста творит чудеса, но результат также зависит от типа ткани и самого пятна.