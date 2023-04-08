Неожиданное решение: добавьте этот продукт во время стирки — ваше белье засияет

Стиральная машинка и вещи

Стиральная машинка и вещи. Фото: Global Look Press

Это очень эффективное средство.

Часто бывает так, что под рукой не оказывается стирального порошка или геля для стирки, а нужно привести в порядок целую гору вещей. В этом случае помогут подручные средства. 

Речь идет о фасоли. Это неожиданное средство, но при этом очень эффективное. Особенно, если мы говорим о шерстяных вещах.

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Для этого нужно взять 200 грамм фасоли и залить литром воды, после этого отварить. Даем раствору немного остыть и процеживаем его при помощи марли. После этого выливаем в таз с горячей водой, руками взбиваем пену, пишет tyatya.ru.

После стирки одежду нужно прополоскать и добавить в таз ложку столового уксуса.

Отстирать вещи сможет также обыкновенная поваренная соль, которую. Как уточнили эксперты, она великолепно помогает отстирывать ситец и лен. При этом цветные ткани нисколько не теряют своей яркости даже после нескольких стирок подряд.

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