Неожиданное решение: добавьте этот продукт во время стирки — ваше белье засияет

Часто бывает так, что под рукой не оказывается стирального порошка или геля для стирки, а нужно привести в порядок целую гору вещей. В этом случае помогут подручные средства.

Речь идет о фасоли. Это неожиданное средство, но при этом очень эффективное. Особенно, если мы говорим о шерстяных вещах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для этого нужно взять 200 грамм фасоли и залить литром воды, после этого отварить. Даем раствору немного остыть и процеживаем его при помощи марли. После этого выливаем в таз с горячей водой, руками взбиваем пену, пишет tyatya.ru.